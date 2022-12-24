Adana polisi 46 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçak akaryakıt taşıdığını belirlediği iki tankeri takibe aldı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda durdurulan iki tankerde 46 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis, kaçak akaryakıtla ilgili iki aracın sürücüsünü gözaltına aldı.