450 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çalan şüpheler tutuklandı
KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE EVDEN 450 BİN TL DEĞERİNDE ZİYNET EŞYA VE PARA ÇALAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
Asayiş 02.06.2023, 18:43
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde evden 450 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan 2 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Mart’ta Gebze’de bir evden 450 bin TL değerinde ziynet eşya ve para çalınması olayına ilişkin inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda F.A. ve S.Y.’nin hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.