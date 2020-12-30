Son Dakika
43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
Hakkında 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın Antalya’da yakalandı.
Asayiş 30.12.2020, 17:04
5
Hakkında 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın Antalya’da yakalandı.Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada yakalanan E.G.Y. isimli kadının “Bilişim Sistemleri Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık”, “Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” suçlarından 43 yıl kesilmiş hapis cezası ile arandığı, ayrıca 13 suç kaydı bulunduğu belirlendi. E.G.Y., yapılan işlemlerin ardından 29 Aralık günü Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
16°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
|15
|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Newcastle
|14
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|14
|24
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü