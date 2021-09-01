banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TİM BAŞKANI GÜLLE BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
TİM BAŞKANI GÜLLE BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
Donald Trump: Kripto paralar 'felaket'
Donald Trump: Kripto paralar 'felaket'
Nagehan Alçı'dan flaş ''af'' iddiası
Nagehan Alçı'dan flaş ''af'' iddiası
Filenin Sultanları, namağlup yarı finalde
Filenin Sultanları, namağlup yarı finalde

43 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Samsun’da 43 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Asayiş 01.09.2021, 11:42
43 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Samsun’da 43 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Samsun’un Asarcık ilçesinin Akyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Ümmiye G., yakınları tarafından evinde baygın halde bulundu. 112 ekipleri tarafından ambulansla Asarcık Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Ümmiye G.’nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadının kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Yorumlar (0)
31°
açık