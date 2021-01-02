banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Türk bilim insanlarından dünyada bir ilk
Türk bilim insanlarından dünyada bir ilk
Yeryüzünün en güçlü antibiyotiği: 'Udi hindi'
Yeryüzünün en güçlü antibiyotiği: 'Udi hindi'
Milli Atlet Süreyya Ayhan Kop'a 'tapu' şoku
Milli Atlet Süreyya Ayhan Kop'a 'tapu' şoku
Zülfü Livaneli'den şaşırtan paylaşım
Zülfü Livaneli'den şaşırtan paylaşım

43 ilin geçiş noktasında ’kısıtlama’ denetimi: Sürücüler tedbirlerden memnun

Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 43 ilin geçiş noktasında sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol ediliyor. Yapılan denetimler ’drone’ ile havadan görüntülendi.

Asayiş 02.01.2021, 12:58
6
43 ilin geçiş noktasında ’kısıtlama’ denetimi: Sürücüler tedbirlerden memnun

Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 43 ilin geçiş noktasında sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol ediliyor. Yapılan denetimler ’drone’ ile havadan görüntülendi.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde, kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için kent genelinde kolluk kuvvetlerince denetimler gerçekleştiriliyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta bulunan trafik kontrol noktasında, şehirler arası seyahat eden sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol ediliyor. Kilit kavşakta gerçekleştirilen denetimler ’drone’ ile havadan görüntülendi.

"İnsanları kurallara uymaya davet ediyorum"

Devletin uyguladığı tedbirlerin yerinde olduğunu belirten Fatma Derya Ulusal, “Kısıtlamalar sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada yapılan uygulama. Türkiye’de de aynı şartlarda aynı şekilde de hatta çok iyi şatlarda çok iyi şekilde yürütüldüğünü düşünüyorum. Devletinde bu konuda tedbirleri var. Biz vatandaşlar olarak kurallara uyduğumuz takdirde bunların sonuçlarına katlanmaya kalmadan hayatımızı en iyi şekilde devam ettirmeyi düşünüyorum. Maalesef insanlar işin kolayına kaçıp bencillik yaparak altını çiziyorum; birçok insanın hayatını riske atabiliyorlar. Bunun getirisine de bir halk bir toplum olarak çekmek zorunda kalıyoruz. İnsanları duyarlı olmaya, insanları kurallara uymaya ve çevremizi toplumu düşünerek hareket etmeye davet ediyorum. İnşallah daha güzel günler göreceğiz” dedi.

"Millet olarak bu zorlukları aşacağız"

Ulusal, “Şuanda karayolunda polis memurlarımız tarafından kontrol aşamasındayız. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Gerek güler yüzleri gerek anlayışları gerek yardım severlikleriyle bizlerin şuanda yola devam etme konusunda teşvik ediyorlar. Sağ olsunlar sağlıkçılarımız kadar da polis memurlarımızda aynı şekilde çok yoğun ve çok zorlu şartlarda çalışıyorlar. Allah hepsine kolaylıkla versin. Allah hepsinin yardımcısı olsun. İnşallah vatan millet olarak da bu zorlukları da aşacağız. Çok güzel günler göreceğiz hep beraber” diye konuştu.

"Virüs inşallah bir yerde son bulacak"

Tedbirler sayesinde ölüm oranlarının düşeceğini ifade eden Mustafa Alyakıt, “Uygulamalar gerçekten yerinde, yapılması gereken yapılıyor. Devletimizde bu konuda gerekli hassasiyeti gösterdiğine inanıyorum. İnşallah bu şekilde devam edersek hem ölüm oranı azalacak hem virüs inşallah bir yerde son bulacak. İnşallah temennimiz bu” şeklinde konuştu.

"İnşallah bu sene normal hayatımıza gireceğiz"

Yolların boş olmasından dolayı rahat hareket ettiklerini anlatan Serkan Keleş ise “Ama böylede sıkıcı oluyor. Biran önce bu işin bitmesi ve insanların normal hayatına dönmesinde fayda görüyorum. Daha iyi olacak çünkü. İnşallah bu sene normal hayatımıza gireceğiz diye düşünüyorum. Uygulamalar iyi insanlar en azından kurallara dikkat ediyorlar. Kazalar azalıyor. Bence faydalı diye düşünüyorum” ifadesini kullandı.
Yorumlar (0)
banner429
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 16 29
4. Everton 16 29
5. Chelsea 16 26
6. Aston Villa 15 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Newcastle 15 19
15. Crystal Palace 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 14 35
2. Real Madrid 16 33
3. Real Sociedad 17 29
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 16 23
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Levante 15 18
12. Athletic Bilbao 16 18
13. Deportivo Alaves 16 18
14. Getafe 15 17
15. Elche 14 16
16. Eibar 16 16
17. Valencia 16 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 15 13
20. Huesca 16 12