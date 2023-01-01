43 ilin geçiş güzergahında ’yılbaşı’ denetimi: Araçlar tek tek durduruldu

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de, polis ve jandarma ekiplerince "yılbaşı gecesi" denetimleri gerçekleştirildi. Ekipler, kişilerin alkol ve GBT kontrollerini gerçekleştirirken, narkotik köpekleri de araçlarda ve bagaj malzemelerinde arama yaptı.

İçişleri Bakanlığı’nca valiliklere gönderilen "yılbaşı tedbirleri" konulu genelge doğrultusunda; vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven ortamında geçirebilmesini sağlamak için amacıyla, ülke genelinde olduğu gibi 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de de denetimler gerçekleştirildi.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kent genelinde "yılbaşı tedbirleri" dahilinde denetim faaliyetlerini gerçekleştirdi. Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerindeki uygulama noktalarında araçlar tek tek durduruldu. Ekipler, şehirler arası yolcu otobüslerinde ve hususi araçlarda seyahat eden sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sistemi üzerinden kontrollerini gerçekleştirdi. Bir taraftan da "Tepe" isimli narkotik köpeği de araç içerisinde ve bagaj bölümlerinde bulunan bavul, çanta, koli gibi eşyaları didik didik arama yaptı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekiler, polis ve jandarma trafik kontrol noktasında görev yapan ekiplerin yeni yılını kutladı. 112 Acil Çağrı Merkezini de ziyaret eden Tekbıyıkoğlu, bir süre personelle sohbetti. Uygulama ve denetim faaliyetlerinin takip edildiği Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ne (GAMER) geçen Tekbıyıkoğlu, polisin üzerindeki yaka kamerasından görüntülü olarak iletişim kurarak, denetim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Tekbıyıkoğlu, yılbaşı gecesi yapılan denetim faaliyetleri hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma personelinin sorumluluk bölgelerinde her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

Görevi başında vazifelerini icra eden personeli ziyaret ettiklerini ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Vatandaşlarımız huzur ve sükun içerisinde evlerinde aile ortamında mutluluklarını yaşarken, devletimizde temel fonksiyonlarını yerine getiriyor. İlk başta huzur, sükun, asayiş olmak üzere jandarma ve emniyet personelimizin faaliyetleri başta olmak üzere, bununla beraber itfaiye hizmetleri, 112 Acil Çağrı Merkezi hizmetleri, her zaman insanlarımızın dinlendiği vakitlerde çok önemli faaliyetler olarak önümüze gelmiş oluyor. Bizde yılbaşı akşamı itibariyle görevi başında vazifelerini icra eden arkadaşlarımızı; belediye başkanımızla, emniyet müdürümüzle ve jandarma komutanımızla ziyaretlerde bulunduk. Yeni yıllarını tebrik ettik" diye konuştu.

Tekbıyıkoğlu, "Yılbaşı akşamları aynı zamanda huzur sükun yönünden de ehemmiyet verdiğimiz önem verdiğimiz akşamlar. Emniyet ve jandarma personelimiz sorumluluk bölgelerinde her türlü tedbirleri aldı. Trafik ekiplerimiz tam kadro olarak sahadalar. Bütün vatandaşlarımızın da yeni yılını tebrik ediyorum" dedi.

Ziyaretlerde Vali Tekbıyıkoğlu’na Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.