43 ilin geçiş güzergahında ’emniyet kemeri’ denetimi: Araçlar tek tek duruldu

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale’de, trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan ve "kilit kavşak" olarak nitelendirilen Kırıkkale’de, İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında, emniyet kemeri denetimi yapıldı. Ankara-Samsun D-200 karayolu üzerinde polis ve jandarma ekiplerince yapılan denetime, drone ile de destek verildi. Ankara-Samsun D-200 karayolu üzerinde denetimlere katılan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ile Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, projeyle ilgili sürücü ve yolcuları bilgilendirdi, çocuklara oyuncak hediye etti.

Ölümlü trafik kazalarının büyük oranda azaldığına dikkat çeken Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "İlimiz kara yolları açısında çok önemli bir il. 43 tane ilin güzergâhı bizim ilimizden geçiyor. Adeta Ankara’ya açılan bir boğaz hüviyetinde. O nedenle Kırıkkale ilinde trafik güvenliği ile ilgili uygulamalar çok önemli. Emniyet kemerinin de uygulanmasıyla beraber ölümlü trafik kazaları yüzde 60’a yakın ölümü engellediği istatistikleri gerçek. Eğer sevdiklerimizden uzak kalmak istemiyorsak, eğer sevdiklerimizi üzmek istemiyorsak, bu sadece bir hareketimize bakar" dedi.