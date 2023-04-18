43 ilin geçiş güzergahında bayram öncesi denetim: Araçlar tek tek durduruldu

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de, Ramazan Bayramı tatili öncesinde jandarma ve polis ekiplerince denetimler sürüyor.

Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, şimdiden yollara akın etmeye başladı. İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "2023 yılı Ramazan Bayramı trafik tedbirleri" konulu genelge çerçevesinde, karayollarında denetimler sürüyor. Araç trafiğinin en yoğun olduğu 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’deki uygulama noktalarında görevli kolluk kuvvetleri tarafından araçlar tek tek durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, seyahat eden vatandaşların GBT’si sorgulandı. Ekipler, sürücü ve araç evrakları ile takograf kontrollerini gerçekleştirdi.

İstanbul’dan bayram tatili için Tokat’ın Zile ilçesine gittiklerini belirten Cemal Tüzel, "Ramazan Bayramı’nda memlekette olacağız inşallah. Yollar gayet güzel zaten ekipleri kontrolü almış. Kavşaklar falan tek yöne yönlendirilmiş. İstanbul’dan geliyoruz bizim için rahat bir yolculuk geçti" dedi.

Güzel bir bayram olacağını ifade eden Elif Tüzel ise, "İnşallah güzel bir bayram olacak kazasız belasız. Çok kalabalık değildi aşırı yoğunluk yoktu. Trafik güzeldi hava da güzel. İnşallah herkes için güzel bir bayram olur" diye konuştu.

Kırıkkale-Ankara arası sefer yapan minibüs şoförü Süleyman Özata da, "Denetimler bizler için de yolculular için de sağlıklı bir şey. Denetimlerin yapılması hem arabalarımız hem milletimiz için iyi yani. Sürekli yapılmasının da taraftarıyız" şeklinde konuştu.

Otobüs şoförü Beşir Bozduman ise ülke genelindeki denetimlerden memnun olduklarını ve her yerde denetimlerin yapıldığını söyledi.