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43 derece sıcakta mercimek hasadı

Türkiye’nin hububat ambarı olarak nitelendirilen Şanlıurfa’da mercimek hasadı başladı. İşçiler tarlada yaklaşık 43 dereceyi bulan sıcakta çalışıyor.

Asayiş 31.05.2022, 13:55
43 derece sıcakta mercimek hasadı

Türkiye’nin hububat ambarı olarak nitelendirilen Şanlıurfa’da mercimek hasadı başladı. İşçiler tarlada yaklaşık 43 dereceyi bulan sıcakta çalışıyor.

Dünyanın en kaliteli mercimeği olan kırmızı mercimek üretiminde söz sahibi olan Şanlıurfa’da çiftçiler, 2022 yılı hasat sezonunu açtı. Türkiye’nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa’da mercimek hasadı başladı. Çiftçiler mercimek hasadının başladığını belirterek, bu yılki mercimek veriminin bol yağış nedeniyle geçen seneki verimden daha fazla olduğunu söyledi.

Sabahın erken saatinde işe başlayan işçiler, tarlada 43 dereceyi bulan sıcakta çalıştıklarını söyledi.

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