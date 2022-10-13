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41 yıl hapis cezası bulunan şahıs böyle yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar büro Amirliği ekipleri, hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.
Asayiş 13.10.2022, 17:31
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar büro Amirliği ekipleri, hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; hakkında ’Nitelikli yağma’, ’hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından aranan ve toplamda 41 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K., saklandığı müstakil eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
Y.K., işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.