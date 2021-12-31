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41 saatlik yağış, evleri su altında bıraktı
Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğünün kırmızı kod ile uyarıda bulunduğu Antalya’nın Finike ilçesinde 41 saatlik yağış sonrası zemin kattaki birçok daire sular altında kaldı.
Asayiş 31.12.2021, 15:11
Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğünün kırmızı kod ile uyarıda bulunduğu Antalya’nın Finike ilçesinde 41 saatlik yağış sonrası zemin kattaki birçok daire sular altında kaldı.
Finike’nin Kum Mahallesi 120’nci Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında yaşayan aile, 41 saatlik yağış sonrası hayatının şokunu yaşadı. Sular altına gömülen evde tuvalet gideri bile dolup taştı. Evdeki eşyaların büyük bölümü kullanılamaz hale gelirken, evin içerisi havuza dönüştü.