41 madencinin öldüğü facianın nedeni araştırılıyor

Bartın’da meydana gelen patlama sonrası sürdürülen soruşturma doğrultusunda ifade alınma işlemleri sürüyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait Amasra Müessesesi’nde meydana gelen ve 41 madencinin hayatını kaybettiği patlama sonrasında Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor. Olay yerindeki cihazlara el konulurken öte yandan ifade alınma işlemleri sürüyor.

Ulaşım imkanı olmayan işçiler jandarma ekiplerince evlerinden alınarak Amasra Adliyesine getirildi. Burada ifadelerine başvurulduktan sonra yeniden evlerine getirildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin maden ocağı bölgesindeki incelemeleri devam etti.

Maden işçilerine patlama sırasında nerede oldukları, patlama öncesinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşıp karşılaşmadıkları, iş güvenliği önlemlerinin alınıp alınmadığı gibi sorular soruldu.

Öte yandan maden ocağına giriş çıkışlar halen savcılık izniyle gerçekleştirilirken ocak içerisindeki çalışmalar da devam ediyor.