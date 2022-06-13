400 litre sahte içki ele geçirildi

Adana polisi yaptığı operasyonda 400 litre sahte içki ve 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kente sahte içki ve kaçak ürün sokulduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine polis belirlediği bazı adres ve araçlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 400 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 400 litre etil alkol, kaçak 16 ton akaryakıt, 46 cep telefonu ve 8 kulaklık ele geçirildi.

Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.