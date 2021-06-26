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400 kök Hint keneviri ele geçirildi

Malatya’nın Arguvan ilçesinde bir tarlada ekili vaziyette 400 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Asayiş 26.06.2021, 11:38
400 kök Hint keneviri ele geçirildi

Malatya’nın Arguvan ilçesinde bir tarlada ekili vaziyette 400 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Arguvan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arguvan ilçesi Morhamam Mahallesi’nde bir tarlada kenevir ekildiği bilgi üzerine operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamında bir şahsın icara aldığı (kiraladığı) tarlada yapılan aramalarda yaklaşık 400 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili İ.A. isimli şahıs gözaltına alındı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs hakkında tahkikat başlatıldı.
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