400 kilo sarımsak çalan 2 kişi şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı
KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE 400 KİLOGRAM TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI ÇALAN ÜÇ ŞÜPHELİ, JANDARMA SUÇ ARAŞTIRMA TİMİ TARAFINDAN YAKALANDI. YAKALANAN ŞÜPHELİLER, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 400 kilogram sarımsak çalan 3 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğan köyünde C.T, iş yerinden 400 kilogram Taşköprü sarımsağının çalındığı ihbarında bulundu. Akdoğan köyünde 26 Eylül tarihinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan detaylı çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını Z.K. ve M.Ş. isimli şahısların gerçekleştirdikleri tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen JASAT ekipleri, olayın şüphelisi üç şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarma komutanlığına götürülen şahıslar ifadelerinde, çaldıkları sarımsakları Taşköprü ilçesinde ikamet eden R.T. isimli şahsa, 3 bin 600 TL karşılığında sattıklarını ifade etti. Jandarma ekiplerince ifadesine başvurulan R.T. adlı şahıs ise şüphelilerden 3 bin 600 TL karşılığında 260 kilogram sarımsak aldığını kabul etti.
Hırsızlıkların satamadığı 85 kilograma el koyan jandarma ekipleri tarafından, ifadeleri tamamlanan 2 şüpheliyi adliyeye sevk edildi. R.T. hakkında ise çalıntı malı satın almaktan işlem yapıldı.
|İmsak
|05:44
|Güneş
|07:09
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:59
|Akşam
|18:31
|Yatsı
|19:50
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2