40 metrelik falezin ucunda intihar girişimi film izler gibi izlediler

Antalya’da 40 metrelik falezin ucuna oturarak intihara teşebbüs eden genç, müzakereci polis tarafından ikna edildi. Yaşananları merak ederek olay yerine koşan vatandaşlar ise o anları film izler gibi izledi.

Olay, Muratpaşa İlçesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Parkı falezlerde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 40 metrelik falezin ucunda İlhan B.(27)’nin tehlikeli bir şekilde oturduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bir sure sonra ise genç aramak istediği kişilere ulaşamadığını belirterek cep telefonunu polis ekibine verdi. Şahıs kimsenin yanına yaklaşmasını istemedi. Ekipler karada ikna etmek için çalışırken deniz polisi de gencin atlama ihtimaline karşı önlem aldı.

Bunun üzerine olay yerine müzakereci polis de geldi. Müzakereci polis gencin yanına oturarak 30 dakika sonra ikna etti. İkna edilen genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemede gencin, ailesi ile sorunları olduğu ve bir suredir bunalımda olduğu öğrenildi.

Diğer taraftan olanı biteni merak eden vatandaşlar ise parkın çeşitli bölgelerinden yaşananları film izler gibi izledi. Bir kadının o anları cep telefonu ile kayda alması ise şaşkınlık oluşturdu.