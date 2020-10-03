40 km dağ yollarından giderken 3 plaka değiştiren kar maskeli hırsızlar JASAT’tan kaçamadı
DENİZLİ’DEKİ BİR JES’TEN 250 BİN TL DEĞERİNDE KABLO ÇALAN KAR MASKELİ HIRSIZLAR, 40 KİLOMETRE DAĞ YOLLARINDAN GİDİP 3 PLAKA DEĞİŞTİREREK İZLERİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTI. JASAT VE SARAYKÖY İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, DENİZLİ’DEN BAŞLAYIP BURSA VE DİYARBAKIR’A UZANAN OLAYI 180 SAATLİK KAMERA İNCELEMESİ VE YÜRÜYÜP KİLOMETRELERCE TEKER İZİ TAKİBİ YAPARAK AYDINLATTI.
Denizli’deki bir JES’ten 250 bin TL değerinde kablo çalan kar maskeli hırsızlar, 40 kilometre dağ yollarından gidip 3 plaka değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalıştı. JASAT ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli’den başlayıp Bursa ve Diyarbakır’a uzanan olayı 180 saatlik kamera incelemesi ve yürüyüp kilometrelerce teker izi takibi yaparak aydınlattı.
Edinilen bilgiye göre; Denizli’nin Sarayköy ilçesinde faaliyet gösteren bir jeotermal enerji santraline (JES) gece yarısı sahte plakalı bir minibüsle gelen kar maskeli 3 şüpheli, 250 bin TL değerindeki kabloyu çaldı. Yakalanmamak için köy yollarını kullanan şüpheliler, 40 kilometre dağ yolarında seyrettikten sonra anayola inerek kaçışlarını sürdürdü. Hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan geniş çalışmada ilçede ve yol güzergahında bulunan 36 kameranın 186 saatlik kaydı incelendi.
Kaçarken 2 kez plaka değiştirdiler
Hırsızlık olayda kullanılan aracı tespit eden JASAT, güzergah boyunda 3 farklı plaka ile seyreden minibüsün teker izlerini 40 kilometre boyunca yürüyerek takip etti. Aracın Bursa yönüne gittiğinin belirlenmesi üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli düzenlenen operasyonda 2 şüpheli ve araç yakalanarak Denizli’ye getirildi. Olayın 3’ün şüphelisi ise JASAT ekipleri tarafından Diyarbakır’da saklandığı adreste gözaltına alındı.
Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığında sorgulanan şüphelilerden 23 yaşındaki İbrahim Ç’nin 3 ayrı hırsızlık olayından kaydı olduğu tespit edildi. Sorgu işleminin tamamlanmasının ardından İbrahim Ç., Serdar D. ve İzzet D. isimli şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden yaşı küçük çocuk adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerin türlü taktiklerine rağmen titiz bir çalışma yürüten JASAT, Denizli’den başlayıp Bursa ve Diyarbakır’a uzanan olayın aydınlatılması için 180 saatlik kamera incelemesi ve yürüyüp kilometrelerce teker izi takibi yaparak önemli bir başarıya imza attı.
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