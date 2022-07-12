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40 günlük bebeğin yaralandığı kaza kamerada

Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 40 günlük bebek yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 12.07.2022, 15:54
40 günlük bebeğin yaralandığı kaza kamerada

Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 40 günlük bebek yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ş. idaresindeki 60 AAD 418 plakalı otomobil ile Selahattin S. yönetimindeki 55 DM 248 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 55 plakalı otomobil kaldırıma çıktı. Kazada 60 plakalı otomobilde bulunan 40 günlük Yağız Ş. adlı bebek yaralandı. Yaralı bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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