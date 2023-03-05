40 bin liralık hırsızlıkla ilgili 3 şüpheliden 2’si tutuklandı

Eskişehir’de bir evin garajından 40 bin TL değerinde eşya ve malzeme çalınmasıyla ilgili yakalanan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Tepebaşı ilçesinde 22 Şubat günü bir evin garajından toplam değeri 40 bin TL olan; el freze, basınçlı oto yıkama makinesi, sütunlu matkap, şerit testeresi, granür makinesi, 2 avuç taşlama, şerit testere tezgahı, araç aküsü ve gıda malzemeleri çalındı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri B.İ.İ., E.Ö. ve H.İ. çalınan malzemelerle birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden B.İ.İ. ve E.Ö. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.