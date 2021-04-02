4 yıldızlı otelde müşterilerin yangın paniği

Antalya’da kent merkezindeki 4 yıldızlı bir otelin sauna bölümünde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Otelde konaklayan misafirler yangın merdiveninden terasa tahliye edilirken, dumandan etkilenen 1’i kadın 2 Pakistan uyruklu turist hastaneye kaldırıldı.

Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi’ndeki 10 katlı, 4 yıldızlı bir otelin saunasındaki ısıtma bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Teras noktasından dumanlar yükseldiğini gören çevredeki esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Dumanların restoran ve oradan üst katlara doğru yükselmesi nedeniyle otelde konaklayan yaklaşık 70 turist korku dolu anlar yaşadı. Çoğunluğunu Pakistan uyruklu turistlerin oluşturduğu misafirler, otel personeli tarafından yangın merdiveni aracılığıyla teras bölümüne tahliye edilmeye başlandı. Dışarı çıkan bazı turistler ise çalışmaları izledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye merdiven açarak yangına müdahale etti. Terasta duman altında kalan müşteriler ve otel çalışanların panik anları kameralara yansıdı. Çevredeki kalabalık, itfaiyenin çalışmasını ve terasta bekleyen turistleri endişeli gözlerle izledi. İtfaiye yaklaşık yarım saatlik bir çalışmayla söndürdü. Yangında maddi hasar oluşurken, alevlerin teras altındaki işyerine ve üst katlara sıçramaması olası bir büyük yangını önledi. Dumandan etkilenen Pakistan uyruklu 1’i kadın 2 kişi itfaiye ekiplerince dışarı çıkarılıp ambulansa götürüldü. İlk müdahalesi ambulansta yapılan 2 turist tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, sauna bölümünden çıkan dumanlar nedeniyle terasta panik yaşayan turistler drone ile havadan görüntülendi.

"Misafirler dışarı çıktı"

Yangını gören alttaki iş yeri sahibi Suat Uçak, “Merdivenin oradan aniden duman çıkmaya başladı. Bizim dükkan da duman doldu. Sauna gibi yerden patlak verdi. İtfaiye zamanında gelip müdahale etti. Misafirler dışarı çıktı, çalışanlar da çıktı. Şu an yangın kontrol altına alındı” dedi.

"Saunadan çıktığı biliniyor"

Selami Şerkan ise bir anda otelin sauna bölümünden dumanların yükselmeye başladığını belirterek, “Dükkanlarda duman oldu. Yangının saunadan çıktığı biliniyor. Tüm müşteriler tahliye edildi. Bazı müşteriler sabah yürüyüşündeydi. Terasa da gelen müşteriler ve çalışanlar toplandı. Çok şükür bir kayıp yok” diye konuştu.

Ailesi dumandan etkilenen Pakistan uyruklu Abdul Minan, “Yangın sauna bölümünden başladı. Üst katlardaki koridorlara duman geldi. Ailem dumandan etkilendi, nefes almada zorlandı” dedi.