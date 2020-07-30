4 yıldır sahte kimlikle kaçan FETÖ’cü yakalandı
MARMARA BÖLGESİ'NDE UZUN YILLAR BOYUNCU FETÖ'DE GÖREV ALAN VE 15 TEMMUZ 2016'DAN BERİ FİRARİ OLAN İ.E. SAHTE KİMLİK BELGESİ İLE YAKALANARAK TUTUKLANDI.
Marmara Bölgesi’nde uzun yıllar boyunca FETÖ’ye bağlı faaliyet gösteren ve 15 Temmuz 2016’dan beri firari olan İ.E., sahte kimlik belgesi ile yakalanarak tutuklandı.
Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, FETÖ’ye bağlı olarak özellikle Marmara Bölgesi’nde uzun yıllar faaliyette bulunan ve kilit isimlerinden olan, terör örgütü içerisinde Bursa ili sözde Yıldırım Talebe Mesullüğü, Osmangazi Eyalet Talebe Mesullüğü, Yalova Eğitim Danışmanlığı gibi farklı görevlerde yer alarak örgütün özel okulunda öğretmenlik yapan ve 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden bu yana firari olan İ.E.’nin Bursa’da olduğu bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibe alınan İ.E. başarılı bir operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinden sahte kimlik çıkan ve bu kimlikte 2016 tarihinden beri kaçak olan İ.E. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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