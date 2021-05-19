4 yıldır park halindeki otomobil alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Karabük’te 6 katlı bir apartmanın önünde yaklaşık 4 yıldır park halinde bulunan otomobil, alev alev yanarak küle döndü. Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak apartmana sıçramasını engelledi.

Olay, Yeşilmahalle Cami Altı Sokak’ta meydana geldi. Fatih Aydemir’e ait 38 BE 205 plakalı Renault marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Aracın alev alev yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile anbean kaydedilirken, görüntülerde araçta patlama sesi de geldiği görüldü.

Park halinde bulunan aracın üstünde bulunan apartmanın dış cephesinde bulunan ısı yalıtımının alev almadan söndürülmesi faciayı engelledi. Apartman sakinleri yaklaşık 4 yıldır park halindeki otomobili bulunduğu yerden defalarca söylemelerine rağmen almadığı için araç sahibinden şikayetçi oldular.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.