4 yaşındaki çocuk inşaatta yarı baygın şekilde bulundu
BURSA'DA İNŞAATI DEVAM EDEN APARTMANA GİREN ÇOCUKLAR, KAFASINDA DARP İZLERİ BULUNAN, BELDEN AŞAĞISI AÇIK YERDE KANLAR İÇERİSİNDE KALMIŞ BİR ÇOCUK GÖRÜNCE POLİSE HABER VERDİ.
Bursa’da inşaatı devam eden apartmana giren çocuklar, kafasında darp izleri bulunan bir çocuk görünce polise haber verdi. 4 yaşındaki çocuk hastanede yoğun bakıma kaldırılırken, onunla birlikte inşaat giren 10 yaşındaki çocuk polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan çocuklar inşaatı devam eden binaya girdi. İnşaatta gezinmeye başlayan çocuklar, kanlar içerisinde yerde kalmış 4 yaşındaki Ahmet A. ile karşılaştı.Görgü tanıkları çocuklar durumu mahalleliye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başında darp izleri bulunan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Ahmet A. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek çocuk yoğun bakımına kaldırıldı. Başında ezilmeler bulunan ve yüksekten düştüğü için ağır yaralanan Ahmet A.’nın yoğun bakımdaki tedavisine devam edildiği öğrenildi.
Güvenlik kamerasına yakalandı
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın geçtiği inşaatta ve çevresinde incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Ahmet A.’nın 10 yaşındaki Y.B. ile inşaata girdiğini belirledi. Bunun üzerine Y.B.’nin ifadesine başvuruldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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