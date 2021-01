4 milyon liralık uyuşturucuyu 5 bin TL’ye taşırken polise takıldı

Van’ın Başkale ilçesinden il merkezine yaklaşık değeri 4 milyon olan metamfetamini 5 bin TL karşılığında taşırken polise yakalanan şahıs cezaevine konuldu.

Van Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında, 29 Ağustos 2020 günü saat 10.00 sıralarında kolluk görevlilerince Kurubaş uygulama noktasında Başkale-Hakkari istikametinden yaklaşan 65 AAC 070 plaka sayılı aracın usulüne uygun olarak kolluk görevlilerince durdurulduğuna yer verildi.

Araç şoförü M.S.E.’nin yapılan mülakatta tedirgin ve heyecanlı bir şekilde elektrikçi olduğunu beyan etmesi üzerine kolluk görevlilerince araçta arama yapıldığı ifade edilen iddianamede, “Yapılan arama neticesinde; aracın arka stop lambalarının alt tarafında ve bagaj yan duvarlarında bulunan doğal boşluklarda toplam 10 adet kahverengi kağıt üzerine koli bandına sarılı vaziyette sonradan yapılan tartımında daralı ağırlığı 4 kilo 155 gram gelen uyuşturucu maddelerden metamfetamin maddesi olduğu değerlendirilen maddeye el konuldu. 65 AAC 070 plaka sayılı araca satılamaz, devredilemez şerhi konulmak suretiyle el konulduğu, şüpheli M.S.E’nin kollukta, başsavcılığımızda ve Van 3. Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunda müdafii eşliğinde susma hakkını kullandı” denildi.

Taşıma için 5 bin TL

Şüphelinin Van 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığına yer verilen iddianamede, “Şüphelinin Van 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 21 Ekim 2020 tarihli tutukluluk gözden geçirme sorgusundaki beyanında; N.D. isimli şahıstan uyuşturucu maddeleri aldığını, bu maddelerin N.D. isimli şahsa ait olduğunu, kendisinin sadece taşımasını yapacak olduğunu, taşıma işi için 5 bin TL para alacağını beyan etti. Parayı N.D.’nin kendisine Van’da teslim aldığı sırada verecek olduğunu, uyuşturucu maddeleri Başkale Albayrak köyünden aldığını, orada uyuşturucu maddeleri kendisine N.D.’nin teslim ettiğini, yakalanmadan önce N.D.’nin kendisini aradığını, telefonda N.D.’nin arama kaydının olduğunu dile getirdi. Şüphelinin başsavcılık tarafından müdafii eşliğinde alınan ek savunmasında ise özetle; daha önce Van 2. Sulh Ceza Hakimliğinde, tutukluluk gözden geçirmedeki sorgusunda uyuşturucu maddeyi N.D. isimli şahıstan aldığını söylediğini, Van 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinin doğru olduğunu, aynen tekrar ettiğini, N.D.’nin normalde Başkale ilçesi Albayrak köyünde ikamet ettiğini, ama Van merkezde de ikamet ettiği bir yer olduğunu beyan etti” ifadelerine yer verildi.

N.D. için kolluk kuvvetlerine müzekkere

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin beyanında bahsettiği N.D. isimli şahıs hakkında araştırma yapılması için ilgili kolluk birimine müzekkere yazdığı belirtilen iddianamede, şöyle denildi:

“Müzekkeremize henüz cevap verilmediği, tutuklu dosyanın daha fazla sürüncemede kalmaması için iş bu dosya üzerinden tefrik kararı verilerek şüphelinin beyanında bahsettiği N.D. hakkındaki soruşturmaya başsavcılığımızın 2020/20557 sırasına kayden devam edileceği, Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliğinin 30 Ekim 2020 tarihli uzmanlık raporunda; ele geçirilen toplam net 3 kilo 938 gram bulgudan örnek alınarak gönderildiği belirtilen kilitli poşet içerisinde net 3 kilo 840 gram ağırlığında beyaz renkli kristalize maddenin yapılan analizleri sonucunda yüzde 79,04 metamfetamin içerdiğinin tespit edildiği, yürütülen soruşturma neticesinde; ele geçirilen uyuşturucu maddenin niteliği itibariyle miktarı uyarınca şüphelinin ele geçirilen uyuşturucu maddeyi ticari amaçla nakletmek suretiyle üzerine atılı ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçunu işlediği hususunda hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphenin hasıl olduğu anlaşıldığından; müsnet suçtan eylemine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri gereğince hapis cezası ile cezalandırılmasına, işlemiş olduğu kasti suç nedeniyle 5237 sayılı TCK’nın 53/1 maddesinde belirtilen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, adli emanetin 2020/2645 sırasında kayıtlı bulunan uyuşturucu maddelerin ve suçta kullanılan 65 AAC 070 plaka sayılı aracın 5237 sayılı TCK’nın 54 maddesi uyarınca müsaderesine, 2020/2676 sırasında kayıtlı bulunan söz konusu suçtan elde edildiği değerlendirilen paranın 5237 sayılı TCK’nın 55/1 maddesi uyarınca müsaderesine, adli sicil kaydında tekerrüre esas kaydı bulunan şüpheli hakkında 5237 sayılı TCK’nın 58. maddesinde belirtilen tekerrür hükümlerinin uygulanmasına, şüphelinin tutuklulukta geçen sürelerinin 5237 sayılı TCK’nın 63 maddesi uyarınca hükmedilecek cezasından mahsubuna dair karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.”

Uyarıcı ve halüsinasyon özelliği olan sentetik bir madde olan metamfetamin; eroin ve kokainden çok daha kuvvetli bir bağımlılık etkisine sahip. Şiddete eğilimi artıran, aşırı kilo kaybına sebebiyet veren metamfetamin; beyin kanaması, kalp krizi, kalp yetmezliği, uyku bozuklukları ve deride iltihaplanmalar gibi birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor.