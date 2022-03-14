4 mahallede 7 iş yerinin camını taşla kırıp hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Samsun’da 4 ayrı mahallede 7 iş yerinin camlarını taşla kırarak hırsızlık yapan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un İlkadım ilçesinin Kadıköy, Kale, Hürriyet ve Ulugazi Mahallelerinde 4 gün içinde geceleri 7 ayrı iş yerinin camlarını kaldırım taşları ile kırarak içeri girip hırsızlık yapılması olayıyla ilgili F.G.(16) ve B.G.(22) polis tarafından gözaltına alındı. B.G. Gazi Polis Merkezine, F.G. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorguları tamamlanan F.G. ve B.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.