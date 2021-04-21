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4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç elektrik nakil hattı beton direğine çarptı. 4 kişinin ağır yaralandığı kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 21.04.2021, 18:28
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4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç elektrik nakil hattı beton direğine çarptı. 4 kişinin ağır yaralandığı kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Yeniceköy’den İnegöl’e seyir halinde olan Mustafa Gezer (23) yönetimindeki 16 AHD 978 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolden çıkarak enerji nakil hattı beton diğerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç parçalara ayrıldı.

Kaza sonucu araç sürücüsü ile araçta bulunan arkadaşları Yunus Ilgar, Fatih Gilay ve Berat Topal, araçta sıkışarak ağır yaralandı. Kaza sonucu yaralanan 4 şahıs olay yerine sevk edilen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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