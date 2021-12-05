4 kişinin öldüğü kaza kamerada

Burdur’da 4 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Burdur-Antalya Karayolu Uğurlu köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Burdur’dan Antalya istikametine seyir eden İbrahim Alan (30) yönetimindeki 03 LD 193 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan Tufan Yavuzcan idaresindeki15 AB 129 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü İbrahim Alan, Asım Karakoç (42), Süleyman Yumuk (33) ve Doğan Alan (33) olay yerinde hayatını kaybetti. 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde yağış nedeniyle sağ şeritten ağır ilerlediği görülen tıra süratli gelen hafif ticari araç arkadan çarpıyor. Çarpmanın sesiyle tel örgüler içerisinde bulunan küçükbaş hayvanların kaçıştığı görülüyor.