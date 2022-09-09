4 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan şahıs yaralandı

Samsun’da 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun Vezirköprü’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 kişinin bıçaklı ve yumruklu saldırısına uğrayan Osman Ç. yaralandı. Karnından ve bacaklarından olmak üzere 3 yerinden yaralanan Osman Ç., Vezirköprü Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.