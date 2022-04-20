4 kişilik araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde polis ekiplerince 4 kişilik ticari araçta 13 düzensiz göçmen yakalanırken, sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Amirliği ve KOM Grup Amirliği tarafından bugün saat 16.00 sıralarında, içinde düzensiz göçmen olduğu tespit edilen araç Datça istikameti çıkışında durduruldu. Yapılan kontrolde araç içinde, 13 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmen şahısların sırt çantalarında bulunan 12 adet can simidi ve 1 adet hava pompası ele geçirildi. Araç şoförü Ü.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.