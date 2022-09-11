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4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Sivas’ta bir binanın 4. katından düşen kadın hayatını kaybetti.
Asayiş 11.09.2022, 21:47
Sivas’ta bir binanın 4. katından düşen kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi Afyon Sokak’taki bir binanın 4. katında yaşayan Ayşe Kıratık olduğu (54) isimli kadın, evinin penceresinden beton zemine düştü. Olayı görenler 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. Kadının evinin penceresinden dengesini kaybederek düştüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
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