4 katlı binada korkutan yangın

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısında çıkan ve korku dolu anlar yaşatan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında çatı kullanılamaz hale gelirken bazı daireler de zarar gördü.

Olay, Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Bacanın tutuşması neticesinde binanın çatı kısmında çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerine, Türkeli ve Abana ilçesinden gelen itfaiye ekipleri de destek verdi. Ekiplerin çalışması neticesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanmayan olmazken, binadaki bazı evler zarar gördü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.