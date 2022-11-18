4 katlı apartmanda yangın: Binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde 4 ton odun ve 3 ton kömürün bulunduğu 4 katlı apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Yoğun dumanın sardığı apartmanda yaşayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde İhsangazi ilçe merkezinde Hüseyin Çalık’a ait 4 katlı apartmanda 4 ton odun ve 3 ton kömürün bulunduğu bodrum katında yangın çıktı. Odun ve kömürlerin tutuşmasıyla apartman dumanla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine İhsangazi ve Kastamonu il merkezinden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri apartmanda yaşayan vatandaşları tahliye ederek, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalesini sürdürürken, odun ve kömürlerin iş makinesi ile binadan çıkartılması için de çalışma başlatıldı.