4 işçinin yaralandığı maden ocağı patlamasına soruşturma

Zonguldak’ta 2’si ağır olmak üzere 4 işçinin yaralandığı özel maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi’nde özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada 4 maden işçisi yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan işçiler, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçilerden Ersoy Mankır ile Ramazan Kamilçelebi’nin Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri sürerken, İlyas Kabuk ve Ali Gezer sağlık durumlarının ciddiyetini koruması sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ankara’ya sevk edilen iki işçinin vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu öğrenildi.

2 işçi taburcu oldu, 3 kişinin ifadesine başvuruldu

Yaşanan olayın ardından 3 kişinin ifadesine başvuruldu. Başlatılan soruşturma devam ederken, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait ekipler olayın meydana gelişiyle ilgili inceleme başlattı. Öte yandan Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan Ersoy Mankır ve Ramazan Kamilçelebi taburcu edildi.