4 İş yerinin camını kıran şüpheli önce kameralara ardından polise yakalandı

Elazığ’da 4 farklı iş yerinin camını kıran ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden şüpheli, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 22 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz ay kentin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi üzerinde ve civarında bulunan dört farklı iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.30 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi, önünden geçtiği dükkanın camına taş atıp kırdı. Hızını alamayan kapüşonlu şahıs bulduğu taşlarla daha sonra sırasıyla üç dükkanın daha camını kırdı. Toplamda dört dükkanın camını kırarak zarar veren şahsın rahat tavırları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada güvenlik kameraları tek tek izleyen ekipler, şüpheli şahsın M.K. (22) olduğunu tespit etti. 22 suç kaydığının olduğu öğrenilen şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemlerinin sürdüğü bildirildi.