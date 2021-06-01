banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Yeni genelgeyle işte marketlerin çalışma saatleri nasıl olacak?
Yeni genelgeyle işte marketlerin çalışma saatleri nasıl olacak?
Doğal gaz ocak ayından bugüne 6'ıncı kez zamlandı
Doğal gaz ocak ayından bugüne 6'ıncı kez zamlandı
Restoranların açılışını havai fişek ve 35 metrelik kebapla kutladı
Restoranların açılışını havai fişek ve 35 metrelik kebapla kutladı
Metin Kıratlı'dan 'Sedat Peker' açıklaması: Hukuki süreç başlatıldı
Metin Kıratlı'dan 'Sedat Peker' açıklaması: Hukuki süreç başlatıldı

4 ilde eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Zonguldak’a getiren 6 kişi ve onlarla bağlantılı 14 kişi, düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Operasyonda çok sayıda çeşitli uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Asayiş 01.06.2021, 07:47
4 ilde eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Zonguldak’a getiren 6 kişi ve onlarla bağlantılı 14 kişi, düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Operasyonda çok sayıda çeşitli uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre ,Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul ilinden temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucu maddeleri Zonguldak ili Ereğli ve Alaplı ilçelerinde piyasaya sürdükleri bilgisi alınan M.T., L.T., B.T., H.Ş., U.K., U.A. isimli şahıslara yönelik olarak operasyon düzenledi.

Düzce, Bolu, Kocaeli ile Zonguldak Alaplı ve Ereğli ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda (1) kg bonzai, (588) gr metamfetamin, (300) gr. niteliği tespit edilemeyen uyuşturucu, (5) gr. toz esrar, (13) adet kenevir bitkisi, (145) adet Lyrca uyuşturucu hap, (6) adet ruhsatsız tabanca, (2) adet ruhsatsız av tüfeği, (149) adet 9 mm fişek, (21) adet 7.65 mm fişek, (11) adet cep telefonu, (6) adet uyuşturucu kullanma aparatı, (2) adet hassas terazi ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti ile ilgili olarak (14) şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 10’u tutuklandı. 4’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu