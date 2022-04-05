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4 gündür kapalı olan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda çalışmalar sürüyor
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde Cumartesi günü yaşanan heyelan sonucu Kastamonu-Çatalzeytin karayolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin 4 gündür kapanan yolu ulaşıma açmak için çalışmaları sürüyor.
Asayiş 05.04.2022, 17:17
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde Cumartesi günü yaşanan heyelan sonucu Kastamonu-Çatalzeytin karayolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin 4 gündür kapanan yolu ulaşıma açmak için çalışmaları sürüyor.
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Didi Mahallesi mevkiinde Cumartesi günü heyelan meydana geldi. Karların erimesi sonucu yumuşayan toprağın kayması sonucu Çatalzeytin-Kastamonu karayolu geliş gidiş yönlü ulaşıma tamamen kapandı. Ekipler, ulaşıma kapalı olan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunu açabilmek için 4 gündür iş makineleri ile çalışmalarına devam ediyor.
Çatalzeytin’den Kastamonu’ya veya Kastamonu’dan Çatalzeytin ilçesine ulaşım ise Abana-Bozkurt ya da İnebolu-Kastamonu güzergahından sağlanıyor.