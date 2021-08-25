4 gün önce emekli olmuştu! Evine girmek için canından oldu...

Bugün 11.00 sıralarında Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Osman Bektaş Caddesinde meydana gelen olayda evinde tek yaşayan 53 yaşındaki Reşat Coşkun dışarıdan evine geldiği sırada anahtarı içeride unuttuğunu fark etti.

ÇİLİNGİRİN GELMESİNİ BEKLEMEDİ

Çilingir çağıran Coşkun çilingirin gelmesini beklemeden üst komşusunun evine çıkarak balkondan halatla kendi evinin balkonuna geçmeye çalıştı.

HALAT ÇÖZÜLDÜ, BETON ZEMİNE ÇAKILDI

Beline bağladığı halatla balkondan sarkan adam halatın çözülmesiyle birlikte 3. kattan zemine düştü. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. İncelemelerin ardından Coşkun'un cenazesi Erzurum Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

"4 GÜN ÖNCE EMEKLİ OLMUŞ"

Öte yandan 53 yaşındaki Reşat Coşkun'un 4 gün önce emekli olduğunu ve sosyal medyada sevinçli bir paylaşım yaptığı öğrenildi. Coşkun fotoğrafını " Emekli oluşuma herkes hayret ediyor" notuyla paylaştı. Bir dönem öğretmenlik yapan Coşkun'un ayrıca Berceste, Sevdam Kaldı Bir, Sokak Lambası ve Küheylan isimli şiir kitapları Şehristan ve Façeta isimli ise öykü kitapları olduğu öğrenildi.