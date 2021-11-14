4 gece geçti, 5’inci güne girildi küçük Müslüme hala bulunamadı

Mersin’in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 4 gece geride kaldı, 5’inci gündüze girildi. Kokuya duyarlı köpekler, droneler, 200 personel ve yöre sakinlerinin desteğiyle süren arama çalışmalarında 10 kilometre karadan, 20 kilometre de keşif uçağıyla tarandı şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı.

Edinilen bilgiye göre, konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin’in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi. Burada geçtiğimiz Çarşamba günü çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sıralarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu. Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede süren arama çalışmalarında 4 gece geride kaldı. 200 kişiden oluşan ekip, vadi, ormanlık ve dağlık alanda arama çalışmasını sürdürürken, iz takip ve kokuya duyarlı köpeklerden destek alınmaya devam edildi. Keşif uçağı ve drone ile de havdan tarama yapılması sürerken şu ana kadar 10 kilometrelik alan karadan defalarca 20 kilometrelik alan ise insanlı keşif uçağı ile tekrar tekrar arandı. Her türlü ihtimalin değerlendirildiği arama çalışmalarında bu saate kadar bir ize rastlanmadı.

Çalışmalara profesyonel ekiplerin yanı sıra çevre ilçelerden gelen, içinde avcı ve çobanların da olduğu gönüllü gruplar dahil oldu. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı da sürekli bölgede bulunarak hem koordineyi sağlıyor hem de gönüllü gelen grupları bilgilendirerek yönlendiriyor.

“Çok hareketli bir çocuktu”

Çarşamba günü torununun kaybolduğunu anımsatan dede Hasan Yağal, "4 gece geçti. O günden beri sağ olsun devletimiz tüm gücüyle arıyor ama yok. Ben sürüye gitmiştim, çocuk arabayı çok severdi, arabaya bineceğim diye babasının arkasından kaçmış, anası tutmuş, alıkoymuş ağlarmış. Ondan sonra da yıkılası çadırı düzenleyeyim diye onunla uğraşırken, geç mi haberi oldu, erken mi haberi oldu, bilmiyorum, bir bakmış çocuk yok. Çocuk çok hareketliydi, çok akıllıydı. Zayıf bir çocuktu ama hareketliydi" dedi.

Çevre köylerden desteğe geliyorlar

Arama çalışmalarına beraberinde 20 kişilik gönüllüyle gelen Mut Aşağı Köselerli Muhtarı Mehmet Ali Taş, "Çocuk kaybolmuş dediler biz de köylüler olarak Mut’tan geldik, Aşağı Köselerli Muhtarıyım ben. İşte arkadaşlarımızla 15-20 kişiyiz. Biz de yardımcı olacağız ekiplere. Arayacağız, bulabilirsek bulacağız. Bunlar Yörük olduğu için bizim o taraflardan göçerek gelirler. Oralarda arkadaş olduk tanıştık. Akrabamızın da kayını olur, amcamın oğlunun. Oralarda bir işleri olsa yardımcı oluyoruz. Burada da çocuk kaybolunca oradan geldik, yardımcı olmaya çalışacağız. Duyan herkes üzgün, köyden daha çok gelmek isteyen oldu da gönüllü olanları, genç olanları getirdik” diye konuştu.

Arama çalışmalarına destek olan köylüler de, aralarında Yörük, çoban ve avcılar olduğunu, Müslüme’nin bulunmasına katkı sağlamak istediklerini kaydetti.