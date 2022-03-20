4 FETÖ şüphelisi Yunanistan’a kaçarken sınırda yakalandı

Edirne’nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İpsala’da 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan’a kaçmaya çalışan M.S, A.A, B.A. ve S.A’yı yakaladı. FETÖ şüphelileri gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.