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4 FETÖ şüphelisi Yunanistan’a kaçarken sınırda yakalandı
Edirne’nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 kişi yakalandı.
Asayiş 20.03.2022, 15:48
Edirne’nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İpsala’da 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan’a kaçmaya çalışan M.S, A.A, B.A. ve S.A’yı yakaladı. FETÖ şüphelileri gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.