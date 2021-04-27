banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı?
İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı?
THY'den tam kapanmanın ardından ''bilet'' açıklaması
THY'den tam kapanmanın ardından ''bilet'' açıklaması
Mehmet Ceyhan: Bu tam kapanma değil!
Mehmet Ceyhan: Bu tam kapanma değil!
Tüm kurumlarda eğitime ara verildi, sınavlar ertelendi!
Tüm kurumlarda eğitime ara verildi, sınavlar ertelendi!

4 evin yandığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kastamonu’da Kırkçeşme Mahallesinde dün gece saatlerinde çıkan yangın sonucu 4 ev ve 1 odunluk kullanılmaz hale gelirken, yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Asayiş 27.04.2021, 07:13
4 evin yandığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kastamonu’da Kırkçeşme Mahallesinde dün gece saatlerinde çıkan yangın sonucu 4 ev ve 1 odunluk kullanılmaz hale gelirken, yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Kastamonu’da Kırkçeşme Mahallesinde dün gece saatlerinde kedi, köpek gibi küçük hayvanların beslendiği odunluktan çıktığı tahmin edilen yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, hemen bitişiğinde bulunan evlere de sıçradı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınırken, yangında 4 ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi.

Can kaybının yaşanmadığı yangının verdiği hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Yangınla ilgili itfaiye ekiplerinin halen soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında bazı evlerinde yıkılarak enkaza dönüştüğü görüldü.
Yorumlar (0)
11°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?