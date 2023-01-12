4 dakikada olay yerine giden polis kamera kayıtlarını inceleyince üzüntü yaşadı

Antalya’da yerde hareketsiz yatan şahıs ihbarına 4 dakikada giden polis, hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın kendileri gelmeden 5 dakika öncesi hareketli olduğunu Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kayıtlarından görünce üzüntü yaşadı. Üzerinden kimlik çıkmayan 40’lı yaşlardaki erkek bimekan şahıs, ölüm nedeni belirlenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi’ndeki Hesapçı Sokak üzerinde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, saat 08.34’te erkek bir şahsın yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından şahsı kontrol etmek için olay yerine 4 dakikada giden polis ekipleri, 40’lı yaşlardaki şahsın hareketsizliğinin devam etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, bölgeyi gören güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde ise kendileri olay yerine gelmeden hemen 1 dakika öncesi hareket ettiğini görünce üzüntü yaşadı.

Yağmurdan tente ile korudular

Bölgedeki bir esnaf ise hayatını kaybeden kişiyi yağan yağmurdan korumak için işyerinin ön tentesini açtı. Yanında kıyafetleri ve şemsiyesi bulunan şahsın, dün öğle saatlerinde belirtilen bölgeye geldiği öğrenildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan bimekan şahıs, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.