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4 çocuk kayıp
UŞAK'TA KAYBOLAN VE EN SON KÜTAHYA’NIN PAZARLAR İLÇESİNE GİRİŞ YAPTIĞI BELİRLENEN 4 ÇOCUK ARANIYOR.
Asayiş 09.10.2020, 17:33
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Uşak’ta kaybolan ve en son Kütahya’nın Pazarlar ilçesine giriş yaptığı belirlenen 4 çocuk aranıyor.
Edinilen bilgiye göre, Uşak’ta kaybolan Yusuf Çolak (15), Ahmet Yumuk (15), Ayşe Coşkun (14) ve Havva Coşkun’dan (12) 2 gündür haber alınamıyor. En son Kütahya’nın Pazarlar ilçesine giriş yapıldığı belirlenen çocuklar polis, jandarma, AFAD ekipleri ve gönüllü vatandaşlar tarafından Kütahya’da aranıyor.
Yetkililer, çocukları görenlerin polis veya jandarmaya haber vermesini istedi.
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