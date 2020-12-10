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4 çocuk babası eşi tarafından evde ölü bulundu
Malatya’da 4 çocuk babası şahıs eşi tarafından evde ölü bulundu.
Asayiş 10.12.2020, 20:32
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Malatya’da 4 çocuk babası şahıs eşi tarafından evde ölü bulundu.Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alemdar Sokak’ta ikamet eden 74 yaşındaki Mehmet Yolcu’dan dün gece saatlerinde odasına çekildikten sonra ses çıkmayınca eşi T.Y. şahsın odasına giderek kontrol etti. Eşini yatakta hareketsiz bir şekilde bulan T.Y. durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İkamete gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Dört çocuk babası olan Mehmet Yolcu’nun cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
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