4 çocuk annesi kadın birlikte yaşadığı adamın kardeşini bıçaklayarak öldürdü
4 ÇOCUK ANNESİ KADIN BİRLİKTE YAŞADIĞI ADAMIN KARDEŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Eskişehir’de 4 çocuk annesi Müjde D., birlikte yaşadığı Fırat Efe’nin kardeşi İsmail Efe’yi çıkan tartışma sonucu göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
Edinilen bilgilere göre olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde yaşandı. 4 çocuk annesi Müjde D., gece saatlerinde birlikte yaşadığı Fırat Efe’nin kardeşi İsmail Efe ile evde tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Müjde D. mutfaktan aldığı bıçak ile İsmail Efe’yi göğsünden bıçakladı. Komşular duyulan sesler üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince İsmail Efe’ye ilk müdahale yapılarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Efe burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
122 suç kaydı bulunan kadın 1 yaşındaki bebeği ile sağlık kontrolüne getirildi
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemlerinin ardından Müjde D., kucağında 1 yaşındaki bebeğiyle sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemede Müjde D.’nin aralarında hırsızlık, kasten yaralama, mala zarar verme ve yankesicilik suçlarının bulunduğu toplam 122 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
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