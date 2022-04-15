4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı

Kar nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açıldı.

Türkiye’nin güneyinde vatandaşlar denize girmenin keyfini sürerken, doğuda ise karla mücadele devam ediyor. Yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç karayolunu açmak için 9 gün boyunca süren çalışmalar sona erdi.

2 bin 580 rakımlı Bülbülhan Yaylası mevkiinde yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Karayolları ekipleri, çalışmalarını zor şartlara rağmen sürdürerek yolun ulaşıma açılmasını sağladı.

Ekiplerin 9 günlük mücadelesi sonucu ulaşıma açılan yol sürücüler tarafından kullanılmaya başlandı.