4 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmazken kaza anı anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan M.Ö. yönetimindeki 16 EA 992 plakalı Hyundai marka otomobil ile N. T. yönetimindeki 41 UV 769 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hızını alamayan 41 UV 769 plakalı araç sürücüsü, K.D. yönetimindeki 34 T 3967 plakalı araca ardından ise A.A. yönetimindeki 41 AGL 970 plakalı araca çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 4 araçta maddi hasar oluşurken ölen veya yaralanan olmadı.

Kazaya karışan Kerim Demircan, “Kadın şoför seyir halindeyken sinyal verdi ve karşıdan gelen arabayı beklemedi, o arkadaşta duramadı ve bana vurdu. Ben de kazanın şiddetiyle diğer arabaya vurdum. Şans eseri kazada yaralanan olmadı" dedi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.