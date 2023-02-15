4 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Düzce D100 Karayolu ışıklı kavşakta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D100 yolu Çilimli Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bolu’dan Sakarya istikametine gitmekte olan Adnan S.’nin kullandığı 81 S 1440 plakalı servis minibüsü, aynı istikamete gitmekte olan İsa S. idaresindeki 41 SN 710 plakalı tır ile çarpıştı. İki aracın arkasında seyretmekte olan Yakup A.’nın kullandığı 81 S 1219 plakalı servis minibüsü ile Recep A.’nın kullandığı 81 ABS 264 plakalı servis minibüsleri de birbirlerine çarptı. Kazada servis minibüsünde bulunan işçilerden Züleyha Y., Sevda Ş., Nihal T., Fatma E., Seda B., Büşra M., Emine A., Hanife K., Esra S. ve Özlem B. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.