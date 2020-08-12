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3’üncü kattan atlayan zihinsel engelli genci yoldan geçen vatandaş tuttu
ELAZIĞ’DA PSİKOLOJİK SORUNLARI BULUNAN ZİHİNSEL ENGELLİ 18 YAŞINDAKİ SERHAT EMRE, 5 EVLERİNİN 3. KATINDAN ATLADI. O SIRA CADDE ÜZERİNDEN GEÇEN BİR VATANDAŞ EMRE’Yİ TUTARAK OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ
Asayiş 12.08.2020, 00:21
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Elazığ’da 3’üncü kattan atlayan zihinsel engelli genci, o sırada yoldan geçen bir vatandaş şans eseri tutarak olası bir faciayı önledi.
Olay, Merkez Nailbey Mahallesi General Hakkı Talay Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen zihinsel engelli S.E. (18) 3’üncü katın balkonundan atladı. O sırada yoldan geçmekte olan ve olayı gören bir vatandaş, genci tutarak yere çarpmasını engelledi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Vatandaşın tutmasıyla hafif şekilde yaralanan genç, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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