393 adet reçeteye tabii sentetik hap yakalanan 1 şahıs tutuklandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, 393 adet reçeteye tabii sentetik ecza hapı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet av tüfeği fişeği ele geçirilen şahıslardan 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde şüphelenilen 2 şahıs durduruldu. Şahısların üst, oto ve işyerinde yapılan aramalarında 393 adet reçeteye tabii sentetik ecza hapı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Narkotik ekiplerince şahıslar gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.