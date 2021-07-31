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390 kilo Antep fıstığı çalan şüpheliler, jandarmanın kovalaması sonucu yakalandı

Gaziantep’te jandarmanın “dur” ihtarını uymayıp ticari araçla kaçan 3 kişinin Antep fıstığı çaldığı belirlendi. Şüpheliler kovalamaca sonucu yakalanırken, 390 kilo yaş fıstık sahibine teslim edildi.

Asayiş 31.07.2021, 18:54
390 kilo Antep fıstığı çalan şüpheliler, jandarmanın kovalaması sonucu yakalandı
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Gaziantep’te jandarmanın “dur” ihtarını uymayıp ticari araçla kaçan 3 kişinin Antep fıstığı çaldığı belirlendi. Şüpheliler kovalamaca sonucu yakalanırken, 390 kilo yaş fıstık sahibine teslim edildi.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Arıl Mahallesi’nde yaşandı. Arıl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kurduğu kontrol noktasına gelen 27 AFE 367 plakalı ticari araçtaki 3 kişi, noktada jandarmanın “dur” ihtarına uymadı. Jandarma ekipleri kovalamaca sonucu araçla kaçan M.K. (23), İ.K. (17) ile A.K.’yi (24) yakalayarak gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 390 kilo yaş fıstık ile av tüfeği ele geçirildi. Hırsızlık şüphelilerinin fıstıkları hangi bahçeden çaldıklarını itiraf etmeleri üzerine jandarma ekipleri, ele geçirilen fıstığı Türk Yurdu Mahallesi’nde yaşayan M.Y. ile A.B.’ye teslim etti.

Gözaltına alınan hırsızlık şüphelileri, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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